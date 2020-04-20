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NEEV II

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 25 000 000 €
Services : 7 500 000 €
Eau, assainissement : 8 750 000 €
Énergie : 8 750 000 €
Date(s) de signature
22/12/2020 : 7 500 000 €
22/12/2020 : 8 750 000 €
22/12/2020 : 8 750 000 €
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Related public register
17/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEEV II

Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2020
20190889
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEEV II
STATE BANK OF INDIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The operation consists of an equity participation in NEEV II, an investment fund with a target size of about EUR 100m managed by SBICAP Ventures Limited, a step-down subsidiary of the State Bank of India (SBI)

The fund aims to provide equity and quasi-equity support to small and medium sized enterprises (SMEs) that contribute to the achievement of UN's Strategic Development Goals and climate sustainability in India.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies in line with EIB guidelines.

Not applicable.

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Documents liés
17/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEEV II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEEV II
Date de publication
17 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130443124
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190889
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Services
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEEV II
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Fiche récapitulative
NEEV II
Fiche technique
NEEV II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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