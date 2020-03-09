Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI

Signature(s)

Montant
443 600 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 443 600 000 €
Lignes de crédit : 443 600 000 €
Date(s) de signature
19/06/2020 : 50 000 000 €
19/06/2020 : 93 600 000 €
19/06/2020 : 300 000 000 €
Autres liens
Related EFSI register
17/06/2020 - ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 19/06/2020
20190860
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI
ALBA LEASING SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 444 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan financing SMEs and midcaps in the industry, services, tourism and agriculture sectors via long-term leasing schemes. Part (min 10%) will be dedicated to Climate Action projects carried out by SMEs and Midcaps.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for the final beneficiaries. This operation will also contribute to mitigate the coronavirus Covid-19 effects as a large portion of the new SME portfolio (estimated around 50%) will be originated in the severely affected regions: Lombardy, Veneto and Emilia Romagna.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
17/06/2020 - ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI
Date de publication
16 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
131348364
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190860
Dernière mise à jour
17 Jun 2020
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
17/06/2020 - ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI
Autres liens
Fiche récapitulative
ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI
Fiche technique
ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS VI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes