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SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
96 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 96 000 000 €
Lignes de crédit : 96 000 000 €
Date(s) de signature
8/06/2020 : 96 000 000 €
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Related EFSI register
16/06/2020 - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 08/06/2020
20190856
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
BANCO DE SABADELL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 96 million
EUR 576 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of guarantee / purchase of up to EUR 80m on a mezzanine tranche on a new granular portfolio of SMEs and midcaps loans. Final beneficiaries and related projects may be located in Spain, as well as in other EU countries. A part of financing will be dedicated to climate action projects.

The aim is to enhance access to finance for SMEs and midcaps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
16/06/2020 - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
Date de publication
15 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
131328700
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190856
Dernière mise à jour
16 Jun 2020
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/06/2020 - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
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Fiche récapitulative
SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
Fiche technique
SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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