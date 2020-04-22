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AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19

Signature(s)

Montant
280 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 11 200 000 €
Espagne : 42 000 000 €
Belgique : 70 000 000 €
France : 156 800 000 €
Industrie : 280 000 000 €
Date(s) de signature
2/06/2021 : 11 200 000 €
2/06/2021 : 42 000 000 €
2/06/2021 : 70 000 000 €
2/06/2021 : 156 800 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 02/06/2021
20190844
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
ARCELORMITTAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 280 million
EUR 564 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance ArcelorMittal's European RDI activities, as well as related capital expenditures over the 2021-2023 period.

The aim is to mainly support the development of more sustainable iron and steelmaking processes and development of high-tech high value-added steel products. The two strands of RDI activities to be supported are: i) iron and steel production processes, aiming at greenhouse gas (GHG) emission reductions and new processes to further increase yield, quality and reliability of high-tech steel grades; ii) steel products development, aiming at developing innovative steel solutions for various applications.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities and related expenditures will be carried out in existing facilities already authorised for such purpose and therefore not expected requiring an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC or Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or Directive 2014/25/EU where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129013040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190844
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Luxembourg
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237901556
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190844
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Luxembourg
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Date de publication
10 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
142686101
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190844
Dernière mise à jour
11 Jun 2021
Secteur(s)
Industrie
Pays
Belgique, France, Luxembourg, Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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