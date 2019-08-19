Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY

Signature(s)

Montant
44 663 793,3 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 44 663 793,3 €
Transports : 44 663 793,3 €
Date(s) de signature
18/12/2020 : 44 663 793,3 €
Autres liens
Related public register
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY

Fiche récapitulative

Date de publication
18 août 2020
Statut
Référence
Signé | 18/12/2020
20190819
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 200 million (EUR 44 million)
PLN 420 million (EUR 93 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of 10 new urban railway trains and purchase of the depot equipment for the regional railway company operating in the Pomorskie region.

The project is expected to increase the quality of rail services provided in the region of Pomorskie as well as promote travel by rail, reducing the use of private vehicles and the associated negative impacts on the local environment, road safety and greenhouse gas (GHG) emissions and, thereby, contribute to sustainable transport in line with EU objectives. The project is located in a convergence zone and, by facilitating access, promotes regional development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

The EIB will require the Promoter to make sure contracts for the implementation of the project have been tendered according to the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the EU Court of Justice, to be published in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY
Date de publication
29 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130354090
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190819
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY
Autres liens
Fiche récapitulative
TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY
Fiche technique
TRI-CITY FAST URBAN RAILWAY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes