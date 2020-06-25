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CENTRAL BOHEMIA REGIONAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
116 344 819,59 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 116 344 819,59 €
Transports : 34 321 721,78 €
Infrastructure composite : 82 023 097,81 €
Date(s) de signature
30/09/2020 : 14 082 179,71 €
1/07/2021 : 20 239 542,07 €
30/09/2020 : 33 654 022,7 €
1/07/2021 : 48 369 075,11 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 30/09/2020
20190800
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CENTRAL BOHEMIA REGIONAL INFRASTRUCTURE
STREDOCESKY KRAJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 3050 million (EUR 114 million)
CZK 3968 million (EUR 149 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, structured as a multisector Framework Loan, comprises the schemes implemented under the investment programme of the Region of Central Bohemia that will improve the regional infrastructure, in particular in the sectors of healthcare, transport, social care, education and energy efficiency of public buildings.

The investment programme is expected to bring economic benefits to the Region in terms of delivery of public services, mainly in healthcare, social care and education, due to construction or rehabilitation of public buildings with an impact on the quality of life and life expectancy. The healthcare schemes will contribute to the construction, modernization and optimization of the capacities of the beneficiary medical facilities. The investment programme will enable those medical facilities to achieve higher efficiency, increased service quality, energy savings, as well as improved emergency preparedness (e.g. in connection with viral pandemics). Further improvements are expected in intra-regional connectivity with an impact on road safety and reduced traffic congestion. The majority of schemes are small and shall be implemented between 2020 and 2024.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation. Environmental and efficiency improvements in public buildings will be required to comply with the provisions of the EU Directive on Energy Performance of Buildings 2010/31/EU.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CENTRAL BOHEMIA REGIONAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130853792
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190800
Secteur(s)
Transports
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
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