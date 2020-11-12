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SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 50 000 000 €
Déchets solides : 50 000 000 €
Date(s) de signature
9/02/2021 : 50 000 000 €
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Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 09/02/2021
20190756
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 136 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet Sénégal Déchets Solides (PROMOGED) est la seconde phase du Programme National de Gestion des Déchets (PNGD) qui a été défini en 2014. Le PROMOGED couvre quatre pôles : Grand Dakar, centre (Thiès, Mbour et Tivaouane), nord (Saint-Louis et Matam) et sud (Casamance : Ziguinchor, Kolda, Sedhiou). Le financement de la BEI concernera principalement ces trois dernières régions.

Le projet vise à l'amélioration de la gestion des déchets solides dans les communes ciblées, ainsi qu'au renforcement de la gouvernance du secteur en général au Sénégal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du Promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Le projet s'appuie sur des analyses socio-économiques et socio-environnementales (étude stratégique d'impact environnemental et social, cadre de gestion environnementale et sociale, cadre de politique de relocalisation).

La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la BEI. Dans le cas d'un financement parallèle, cette règle s'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Documents liés
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132948444
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190756
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
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Fiche récapitulative
SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
Fiche technique
SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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