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EDF OFF-GRID AFRICA

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDF OFF-GRID AFRICA

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 29/12/2020
20190753
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDF OFF-GRID AFRICA
ELECTRICITE DE FRANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 69 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Financing of EDF's off-grid solar projects and ventures in Africa.

The project aims at financing EDF International's off-grid electrification activities in Africa. Through subsidiaries and portfolio companies, EDF International undertakes off-grid electrification activities in various African countries. This includes the development, construction, distribution, installation and operation of solar home systems, solar irrigation solutions, and small mini-grids.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The quality and soundness will be further assessed during appraisal. Based on the initially available information, the Promoter has provided a well-developed off-grid investment programme through its concerned subsidiaries and portfolio companies in Africa. The relatively small size, multiple locations and nature of the installation of photovoltaic (PV)-battery mini-grid systems, solar irrigation pumps and PV Solar Home Systems will limit the potential negative environmental impacts of the operation. The due diligence shall review the Promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks (e.g. battery disposal/recycling) and necessary mitigation measures, as and where appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDF OFF-GRID AFRICA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDF OFF-GRID AFRICA
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131157217
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190753
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDF OFF-GRID AFRICA
Autres liens
Fiche récapitulative
EDF OFF-GRID AFRICA
Fiche technique
EDF OFF-GRID AFRICA

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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