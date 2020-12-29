EDF OFF-GRID AFRICA

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Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Financing of EDF's off-grid solar projects and ventures in Africa.
The project aims at financing EDF International's off-grid electrification activities in Africa. Through subsidiaries and portfolio companies, EDF International undertakes off-grid electrification activities in various African countries. This includes the development, construction, distribution, installation and operation of solar home systems, solar irrigation solutions, and small mini-grids.
The quality and soundness will be further assessed during appraisal. Based on the initially available information, the Promoter has provided a well-developed off-grid investment programme through its concerned subsidiaries and portfolio companies in Africa. The relatively small size, multiple locations and nature of the installation of photovoltaic (PV)-battery mini-grid systems, solar irrigation pumps and PV Solar Home Systems will limit the potential negative environmental impacts of the operation. The due diligence shall review the Promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks (e.g. battery disposal/recycling) and necessary mitigation measures, as and where appropriate.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.