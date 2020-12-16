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SNP TRANSFORMATION SOFTWARE

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2020 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Fiche récapitulative

Date de publication
18 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 16/12/2020
20190741
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 73 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the research and development (R&D) expenditures for the software developments related to the CrystalBridge software platform. Such developments include basic technologies, new features / applications and improvement of existing modules. The key objective of the R&D work is to further optimise the transformation process for SAP enterprise resource planning applications in order to increase the level of automation, to reduce the downtime of client IT systems and to adapt to the latest developments for cloud deployments, which a key driver for such transformation projects.

The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by financing the development of software for digital transformation processes. It will enhance digital transformation across various industries by enhancing the Promoter's unique software platform dedicated to Enterprise Resource Planning (ERP) systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern research, development and innovation (RDI) activities mostly within existing facilities. Therefore, the project will not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement and concessions.

Documents liés
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134195322
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190741
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
229434151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190741
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Autres liens
Fiche récapitulative
SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Fiche technique
SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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