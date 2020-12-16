SNP TRANSFORMATION SOFTWARE

Fiche récapitulative
The project concerns the research and development (R&D) expenditures for the software developments related to the CrystalBridge software platform. Such developments include basic technologies, new features / applications and improvement of existing modules. The key objective of the R&D work is to further optimise the transformation process for SAP enterprise resource planning applications in order to increase the level of automation, to reduce the downtime of client IT systems and to adapt to the latest developments for cloud deployments, which a key driver for such transformation projects.
The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by financing the development of software for digital transformation processes. It will enhance digital transformation across various industries by enhancing the Promoter's unique software platform dedicated to Enterprise Resource Planning (ERP) systems.
The investments will concern research, development and innovation (RDI) activities mostly within existing facilities. Therefore, the project will not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement and concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.