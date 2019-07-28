Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AFRICINVEST FUND IV

Signature(s)

Montant
43 096 017,93 €
Secteur(s)
Services : 43 096 017,93 €
Date(s) de signature
15/10/2021 : 43 096 017,93 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 15/10/2021
20190728
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFRICINVEST FUND IV
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 50 million (EUR 41 million)
USD 400 million (EUR 328 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Equity participation in AfricInvest Fund IV (the "Fund"), a pan-African, generalist, closed-ended private equity fund targeting mainly growth capital investments in small and medium-sized companies. The Fund will be managed by AfricInvest (the "Manager").

The investment strategy builds on the one that has been adopted in three predecessor funds. The Fund aims to build a diversified pan-African portfolio of private equity investments in growing and profitable companies with emphasis on those that are leaders in local markets across Africa. The Fund will adopt a hands-on approach by seeking to acquire influential positions through minority stakes with strong protections and selective majority transactions. It will seek to add value by enhancing governance mechanisms and helping portfolio companies to expand in new markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes