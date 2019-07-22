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ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 8 000 000 €
Transports : 8 000 000 €
Industrie : 24 000 000 €
Date(s) de signature
6/08/2020 : 4 000 000 €
6/08/2020 : 4 000 000 €
6/08/2020 : 4 000 000 €
6/08/2020 : 4 000 000 €
6/08/2020 : 12 000 000 €
6/08/2020 : 12 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
Related EFSI register
19/06/2020 - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II

Fiche récapitulative

Date de publication
29 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 06/08/2020
20190722
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
FONDO ITALIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA SGR SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 175 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment fund targeting energy efficiency and renewable energy projects mainly in Italy

The project is in line with both the EIB's priority of financing renewable energy and energy efficiency projects and the EU's objectives on climate change and security of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Details will be reviewed during appraisal on the Fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation and the EIB's Environmental and Social Standards, as well as the capacity of the Fund Manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts. If an underlying investment is subject to an environmental impact assessment (EIA), the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The EIB will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/23/EU/ 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
19/06/2020 - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127000349
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190722
Secteur(s)
Transports
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
Date de publication
18 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
131477655
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190722
Dernière mise à jour
19 Jun 2020
Secteur(s)
Transports, Industrie, Énergie
Pays
Pays de l’UE, Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
Related EFSI register
19/06/2020 - ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
Autres liens
Fiche récapitulative
ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II
Fiche technique
ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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