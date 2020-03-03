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EVIDES WATER SUPPLY II

Signature(s)

Montant
190 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 190 000 000 €
Eau, assainissement : 190 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2020 : 190 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 30/06/2020
20190672
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EVIDES WATER SUPPLY II
EVIDES NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 190 million
EUR 391 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will support Evides' capital investment programme in the period 2020-2024. Investments aim at maintaining the quality and functionality of its water and distribution pipelines, such as basins and production installations.

The project will secure or enhance the quality of life to up to 2.5 million residents in the provinces of Zeeland, the south-west of the province South-Holland and the west of the province North Brabant by improving the reliability and affordability of the drinking water supply service. The project will ensure continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC), the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme is geared toward securing a sustainable management of drinking water supply and distribution, bringing about a positive social and environmental impact. The upgrade of pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVIDES WATER SUPPLY II
Date de publication
8 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126914210
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190672
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EVIDES WATER SUPPLY II - Milieueffectrapport
Date de publication
3 Mar 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127189263
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190672
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EVIDES WATER SUPPLY II - Milieueffectrapport - samenvatting
Date de publication
2 Sep 2022
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159338336
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190672
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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