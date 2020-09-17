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INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2020 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 03/12/2020
20190667
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A replenishment of EUR 50 million from the Investment Facility (IF) to co-finance climate-friendly investments by the private sector in countries in sub-Saharan Africa, the Caribbean and the Pacific (ACP) on a pari passu basis with the European Development Finance Institutions and Agence Française de Développment, following the initial funding of EUR 50 million under project 2010-0525.

The project has a double objective. The first objective is the financing of individual debt, equity and/or guarantees for climate-friendly investments by the private sector in African, Caribbean and Pacific (ACP) states on a pari passu basis with the European Development Finance Institutions (EDFIs) and the Agence Française de Développment (AFD). The second objective is strengthening cooperation between the EIB and eligible EDFIs and the AFD.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132318111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190667
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
Autres liens
Fiche récapitulative
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
Fiche technique
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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