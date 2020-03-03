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DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 30 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
5/08/2020 : 15 000 000 €
5/08/2020 : 15 000 000 €
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20/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
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30/10/2020 - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
Communiqués associés
Netherlands: EU support for Dutch district heating projects

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 05/08/2020
20190659
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
ASPER INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns an investment vehicle targeting equity investments in district heating projects. Structured as a fund it will invest in a non-blindpool of exclusive projects focused on Dutch heat networks.

The operation will contribute to the reduction of air pollution levels and the improvement of public health. The investment will improve living conditions and will ensure alignment with the EU standards, as well as help to build up economic and social resilience, with a priority on efficiency improvements.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund's environmental and social aspects will be assessed during appraisal to ensure compliance with EIB's Environmental and Social Standards, EU's and national legislation. Additionally, the review will also concern the capacity of the Fund Manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts.

The Fund Manager will have to take all measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in line with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
Date de publication
20 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130180670
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
Date de publication
29 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
134659710
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190659
Dernière mise à jour
30 Oct 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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20/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
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