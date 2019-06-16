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SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 10 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2020 : 10 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 04/12/2020
20190616
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA
INNOVENT SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 14 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation concerns the financing of the sub-Saharan investment programme of the Promoter for small-scale solar electrification: (i) solar photovoltaic (PV) with battery storage to power a mini-grid in Comoros, and (ii) a small solar PV project with battery storage in Chad.

The electrification programme can be expected to generate a significant, positive development impact, but providing sustainable, and reliable electricity to populations and social infrastructure facilities that have currently no access to reliable electricity supply and are thereby reliant on expensive and polluting back-up alternatives. At the same time, these projects are situated in difficult environments, due to the low capacity and financial situation of the off-takers, as well as the nascent and untested regulatory settings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation is expected to have overall positive environmental and social impact by providing clean energy to populations that are currently un-served or under-served by the grid and thereby mostly reliant on expensive and polluting electricity generation from fossil fuels. If the project was located within the EU it would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. In line with the applicable local legislations, environmental and social (E&S) studies have been prepared for both plants. The E&S process will be assessed in light of the Bank's environmental and social standards. The Bank will also assess the Promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA - Etude d'impact environnemental et social (Comoros - Dahu)
Date de publication
15 Apr 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130085223
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190616
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA - Complement du Rapport d'Etude d'Impact environnemental et social (Comoros - Dahu)
Date de publication
15 Apr 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130083070
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190616
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126913542
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190616
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA - Etude d'impact environnemental et social (Chad - Abeche)
Date de publication
15 Apr 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130082214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190616
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249657407
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190616
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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