SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA

The operation is expected to have overall positive environmental and social impact by providing clean energy to populations that are currently un-served or under-served by the grid and thereby mostly reliant on expensive and polluting electricity generation from fossil fuels. If the project was located within the EU it would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. In line with the applicable local legislations, environmental and social (E&S) studies have been prepared for both plants. The E&S process will be assessed in light of the Bank's environmental and social standards. The Bank will also assess the Promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the Bank's environmental and social standards.