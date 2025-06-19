RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project will finance the agri-food/bioeconomy sector and rural development sector in support of the EU's Multiannual Indicative Programme (and in particular the Green Growth pillar under the Green Deal Priority Area) and IFAD's third Rural Financial Intermediation Programme. The EIB will provide a Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to the Federal Democratic Republic of Ethiopia to be on-lent by the Development Bank of Ethiopia (DBE) to final beneficiaries (small-holder farmers) either via Micro-finance Institutions (MFI), Rural Savings and Credit Cooperatives (RUSACCO's) or their Cooperative Unions.
The objective is to increase access to finance for rural households, particularly smallholder farmers and women, and to establish sustainable rural financial institutions. Additional positive impacts expected from the project include enhanced productivity and value addition, leading to higher incomes and employment. Consequently, it will contribute to improved food security.
This operation is expected to contribute to climate action, particularly in supporting resilience of rural communities to adverse weather events (e.g. droughts, floods, pests) thus contributing importantly to adaptation objectives. Furthermore final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Following standard EIB procedures for intermediated lending, the EIB will require participating intermediaries to take all the requisite measures to ensure that the procurement by the final beneficiaries is undertaken in line with applicable national and EU legislation, including the EIB Guide to Procurement.
The project is expected to contribute towards the achievement of SDGs 1 (No Poverty), 2 (Zero Hunger), 5 (Gender Equality and Empowerment), 8 (Decent Work and Economic Growth), 10 ? Reduced Inequalities, 13- Climate Action and 17 -Partnership and Goals; to which both the EU and the EIB are fully committed.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.