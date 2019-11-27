Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 35 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2020 : 2 500 000 €
7/12/2020 : 2 500 000 €
7/12/2020 : 2 500 000 €
7/12/2020 : 2 500 000 €
7/12/2020 : 15 000 000 €
7/12/2020 : 15 000 000 €
7/12/2020 : 15 000 000 €
7/12/2020 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Related EFSI register
04/07/2020 - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 07/12/2020
20190596
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
MERIDIAM SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation concerns the equity participation into Meridiam GIGF, which will invest into SMEs operating in the sectors of energy transition, clean mobility, circular economy, and sustainable cities and communities.

Meridiam GIGF's will predominantly make long-term equity and quasi-equity investments. To be able to monitor and manage the investment risks, the fund will seek to acquire minority or majority stakes in companies with a strong corporate governance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will ensure that Meridiam GIGF's operational guidelines comply with its social and environmental standards.

Since the Fund is only investing in private companies, it has been assessed that it is not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude otherwise, the Fund will have to ensure that all contracts for the implementation of the projects financed are in line with EIB's Guide to Procurement.

Documents liés
24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
04/07/2020 - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Date de publication
24 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126602277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Date de publication
3 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
131794512
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190596
Dernière mise à jour
4 Jul 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
France, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Related EFSI register
04/07/2020 - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Autres liens
Fiche récapitulative
MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Fiche technique
MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes