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GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET

Signature(s)

Montant
27 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 27 500 000 €
Transports : 27 500 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 27 500 000 €
Autres liens
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21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
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21/09/2018 - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Projet apparenté
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
28 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20190592
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
EMPRESA MARTIN SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 57 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's investments for the period 2019-2021. The current project is presented under the Clean Urban Transport Programme Loan Spain (2018-0060). The project will be part of the Clean Transport Facility, a joint EIB and European Commission initiative launched at the end of 2016 to promote the deployment of new cleaner technology in transport.

Grupo Ruiz aims to expand its bus network across Spain (operating under a public service contract) with a cleaner fleet and associated infrastructure. In detail, the investments concern: i) the purchase of 32 electric and 141 compressed natural gas (CNG) busses, to provide urban and interurban transport services in 6 cities in Spain; and (ii) the construction of associated infrastructure needs, including the construction of three electric charging stations and the implementation of passenger information systems (ITS).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

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21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
21/09/2018 - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Projets associés
Projet apparenté
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124513172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190592
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238627216
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190592
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86559327
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180060
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Transports
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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