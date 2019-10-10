NEOENERGIA GREEN ENERGY FL

Fiche récapitulative
The project consists of a Framework Loan to finance renewable energy projects in Brazil, promoted by Neoenergia.
The project is expected to contribute to the External Lending Mandate 2014-2020 objectives including climate change mitigation. The operation is well aligned with the United Nations Sustainable Development Goals 7 ("ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all") and 13 ("take urgent action to combat climate change and its impacts"). The operation will also contribute to the EIB's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy sources, in line with the EIB's Energy Lending Criteria and its Climate Action objectives.
If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA)Directive (2014/52/EU amending the 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The capability of the Promoter to comply with the EIB's Environmental and Social standards will be assessed as part of the appraisal of the framework loan. The authorization procedure of each scheme and its compliance with the EIB's Environmental and Social standards and the principles of relevant EU Directives, will be verified at the appraisal of the individual schemes.
It is required that the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement. The EIB will not finance plants for which the procurement process is impacted by local content requirements non-compliant with the above mentioned Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.