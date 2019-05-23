NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Fiche récapitulative
The project will increase access to electricity supply in selected areas of Western Nepal by 2024, while also improving quality and efficiency of the service. It would also contribute to national development objectives as defined in the 2013 National Energy Strategy of Nepal.
The project is expected to be in line with the EU's priorities identified in the Agenda for Change in Nepal, as well as with the EU's External Lending Mandate's objectives on the development of social and economic infrastructure. It is expected that rural electrification will promote inclusive economic growth, job creation, a more dynamic private sector and poverty reduction as well as environmental sustainability.
The project's contribution to climate change mitigation and adaptation will be investigated during appraisal. Substations and distribution lines under this project, if located in the EU, would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU, amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. An Environmental and Social Management Framework (ESMF) has been developed for this project to review its components against relevant Nepalese Environmental and Social Legislation, the Environmental and Social Standards of the Asian Infrastructure Investment Bank, and the EIB Environmental and Social Standards. The environmental and social due diligence will follow the EIB's procedures and standards and cover the promoter's capacity, capability and track record, as well as the technical assistance to the promoter for the implementation of the project. The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB Environmental and Social Standards.
The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in line with the EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.