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NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Népal : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
12/02/2020 : 100 000 000 €
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Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Fiche récapitulative

Date de publication
4 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 12/02/2020
20190523
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 206 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will increase access to electricity supply in selected areas of Western Nepal by 2024, while also improving quality and efficiency of the service. It would also contribute to national development objectives as defined in the 2013 National Energy Strategy of Nepal.

The project is expected to be in line with the EU's priorities identified in the Agenda for Change in Nepal, as well as with the EU's External Lending Mandate's objectives on the development of social and economic infrastructure. It is expected that rural electrification will promote inclusive economic growth, job creation, a more dynamic private sector and poverty reduction as well as environmental sustainability.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's contribution to climate change mitigation and adaptation will be investigated during appraisal. Substations and distribution lines under this project, if located in the EU, would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU, amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. An Environmental and Social Management Framework (ESMF) has been developed for this project to review its components against relevant Nepalese Environmental and Social Legislation, the Environmental and Social Standards of the Asian Infrastructure Investment Bank, and the EIB Environmental and Social Standards. The environmental and social due diligence will follow the EIB's procedures and standards and cover the promoter's capacity, capability and track record, as well as the technical assistance to the promoter for the implementation of the project. The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB Environmental and Social Standards.

The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in line with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123392035
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190523
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
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NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
Fiche technique
NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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