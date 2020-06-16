SMES TRADE FINANCE FACILITY 3

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project is the EIB's third Trade Finance Guarantee Programme for Greece provided to international commercial banks to cover the payment risk of trade and export finance transactions undertaken by Greek banks and ultimately on behalf of Greek SMEs and Midcaps.
Current economic conditions in Greece still constrain the availability of trade financing for local SMEs and MidCaps, and EIB's guarantee under TFF3 is expected to continue playing a pivotal role in enabling SMEs to have access to international trade instruments, which Greek commercial banks still cannot easily offer at the scale required (without the EIB or other IFI guarantee). As Greek banks remain non-investment grade, international banks limit their direct exposure on Greece under trade finance transactions. EIB's support will ensure that Greece's trade activities will continue to increase, leading to security and expansion of jobs within the SME sector, contribute to cohesion and convergence objectives, and support the country's economic growth. The project is also expected to support Greek trade activity during and after the undergoing coronavirus epidemic, as well as indirectly support projects that bring a positive impact on climate change.
In line with the EIB's policy to ensure that loans and guarantees comply with EU regulations, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediating banks to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures for all projects within the guaranteed portfolio comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that it is in comformity with EU rules.
See Environmental aspects
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.