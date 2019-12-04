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JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Related EFSI register
21/12/2019 - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 04/12/2019
20190468
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
JUNGHEINRICH AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 211 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of intra-logistic solutions and in particular focuses on the areas of (i) electro mobility, (ii) digital products and automation as well as (iii) logistic system solutions. The project covers the period between 2020 and 2022 and will be carried out in the promoter's existing R&D centres located in Germany.

The proposed project is in line with the main industry trends towards electrification and digitalization of intralogistics. It supports the promoter to further expand its know-how in these fields, focusing on innovation so as to develop new solutions and expand the service offering. The new developments are expected to contribute to a more efficient operation of future warehouses, with a better reliability, flexibility and environmental compatibility of logistics operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities on intralogistic solutions and technologies are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
21/12/2019 - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122723260
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190468
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125663233
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190468
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
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21/12/2019 - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
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Fiche récapitulative
JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Fiche technique
JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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