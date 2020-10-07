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LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 15 000 000 €
Eau, assainissement : 15 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2020 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
Projet apparenté
ACP GLOBAL AUTHORISATION IX

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 23/12/2020
20190466
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
LILONGWE WATER BOARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction of a new water treatment plant for the city of Lilongwe, Malawi.

The overall objective of the project is to significantly increase the capacity to supply clean water to the city and suburbs of Lilongwe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation is the twelfth in Malawi in the water sector and will build on the experience gained in these previous projects. An Environmental and Social Assessment as well as a Resettlement Action Plan (if needed) will be carried out as part of the design activities. The project shall have positive environmental and public health impacts and will allow the population to adapt to the foreseen climate change impacts in the project areas. The Bank will verify the environmental and social risks and impacts of the project components, as well as proposed mitigation and compensation measures, in accordance with the EIB's Environmental and Social standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
Projets associés
Projet apparenté
ACP GLOBAL AUTHORISATION IX

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131839143
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190466
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
Fiche technique
LILONGWE DROUGHT RESILIENCE PROGRAMME
Projet apparenté
ACP GLOBAL AUTHORISATION IX

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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