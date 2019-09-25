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SUSTAINABLE SECURITIES FUND

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Industrie : 9 000 000 €
Énergie : 21 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2020 : 4 500 000 €
20/11/2020 : 4 500 000 €
20/11/2020 : 10 500 000 €
20/11/2020 : 10 500 000 €
Autres liens
Related public register
24/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE SECURITIES FUND
Related EFSI register
31/08/2020 - SUSTAINABLE SECURITIES FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/11/2020
20190464
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUSTAINABLE SECURITIES FUND
ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Industrie - Construction
Description
Objectifs

The project consists of an investment fund targeting energy efficiency and renewable energy projects in Italy.

The project is in line with both the EIB's priority of financing renewable energy and energy efficiency projects and the EU's climate change and security of energy supply objective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Details of the Fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation and EIB's Environmental and Social Standards as well as the capacity of the Fund Manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts, will be reviewed during appraisal.

The EIB will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
24/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE SECURITIES FUND
31/08/2020 - SUSTAINABLE SECURITIES FUND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE SECURITIES FUND
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124173081
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190464
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SUSTAINABLE SECURITIES FUND
Date de publication
31 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
133181402
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190464
Dernière mise à jour
31 Aug 2020
Secteur(s)
Énergie, Industrie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE SECURITIES FUND
Related EFSI register
31/08/2020 - SUSTAINABLE SECURITIES FUND
Autres liens
Fiche récapitulative
SUSTAINABLE SECURITIES FUND
Fiche technique
SUSTAINABLE SECURITIES FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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