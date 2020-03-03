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MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2020 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 15/06/2020
20190451
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
EDISON SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 313 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the construction of a new state of the art combined cycle power plant (CCGT) power plant in the existing Marghera Levante Power facility.

The aim is to contribute to the security and flexibility of electricity supply in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on its technical characteristics, the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. An EIA has been completed and the decree of environmental compatibility was issued by the environment ministry at the end of 2018. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements. The promoter has indicated that no Environmental and Social issues or concerns have arisen to date.

By its decision 2012/539/EU, the European Commission exempted the production and wholesale of electricity produced from conventional sources in Italy from the application of the Procurement Directive 2004/17/EC on utility sectors. In line with the 2014/25/EU Directive, this exemption is automatically extended to sectors previously exempted under the 2004/17/EC Directive. Consequently, the promoter is neither subject to the EU directives on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors nor to the Italian Legislative Decree 50/2016 (Public procurement code), as the project consists in the generation of electricity form conventional sources.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT - Studio di Impato Ambientale
Date de publication
3 Mar 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127141800
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190451
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
Date de publication
18 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126195920
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190451
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
236759434
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190451
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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