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PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
16/10/2020 : 20 000 000 €
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
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Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 16/10/2020
20190448
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS
PRODUCTOS SOLUBLES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's operational expenditures (capex) and RDI investments to optimise and expand the production of coffee capsules and instant coffee.

The EIB loan will finance the company's optimisation and growth strategy in support of its RDI and deployment investments (capex and opex for new product as well as other tangible and intangible capex).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises several investments that fall under Annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. Therefore, the project is subject to an analysis to be carried out by the competent authority to determine whether an EIA Report is required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130847305
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190448
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125675780
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190423
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture, Industrie, Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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