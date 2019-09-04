Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

OCCITANIE MATERIEL ROULANT

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 65 000 000 €
Transports : 65 000 000 €
Date(s) de signature
8/05/2020 : 65 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Projet apparenté
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Fiche récapitulative

Date de publication
4 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 08/05/2020
20190431
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OCCITANIE MATERIEL ROULANT
REGION OCCITANIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 131 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne l'acquisition de trains Regiolis pour améliorer le service dans la region Occitanie. L'opération s'inscrit dans le cadre du développement des dessertes ferroviaires et du renforcement de la qualité de service regional (notamment de la disponibilité du matériel roulant).

Les objectifs du projet rentrent dans la convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs entre la Région Occitanie et l'opérateur régional SNCF Mobilités sur la période 2018-2025. Le nouveau matériel roulant va ainsi permettre d'améliorer le service et la capacité d'accueil des trains en faveur des voyageurs des trains régionaux en assurant une augmentation significative de l'offre de transport (de l'ordre de 11%).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le matériel roulant ferroviaire ne relève pas de l'Annexe I ou de l'Annexe II de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) des éventuelles composantes d'infrastructures et/ou autres investissements associées au projet (dépôts et ateliers de maintenance, etc), ainsi que d'une évaluation selon la directive Habitats, sera étudié ainsi que l'EIE réalisée, le cas échéant, au cours de l'instruction. Les modalités de gestion et de retraitement du matériel roulant éventuellement remplacé, en fin de vie, seront également vérifiées durant l'instruction. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, la Région Occitanie est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

Documents liés
20/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Date de publication
20 Mar 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95817973
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190431
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234747614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190431
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Autres liens
Fiche récapitulative
OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Fiche technique
OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Projet apparenté
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes