MALMO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative
The project targets new construction and renovation of education infrastructure in the City of Malmö, in southern Sweden. The sub-projects include elementary schools and pre-schools in different parts of the city.
The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in Sweden. It is aimed at upgrading and modernising the city of Malmö's pre-primary, primary and lower secondary education estate in order to improve the learning environment for students and the working conditions for teachers. Additionally, the refurbishments completed as a part of the project are expected to improve the energy efficiency of the education infrastructure.
Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible competent authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, educational facilities may fall under Annex II of the Directive with respect to Urban Development. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in Directive 2010/31/EU on the energy performance of building and Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU where applicable, as well as Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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