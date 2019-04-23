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AVRIL RDI PROGRAMME

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 500 000 €
Industrie : 49 500 000 €
Date(s) de signature
22/12/2020 : 500 000 €
22/12/2020 : 49 500 000 €
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Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2020
20190349
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AVRIL RDI PROGRAMME
AVRIL SCA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 134 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the Promoter's research, development and innovation (RDI) efforts targeting the development and production of protein for food and feed applications from oilseed crop, as well as bio-based materials substituting fossil sources for chemical use.

EIB financing would accelerate the RDI efforts conducted by the Promoter and support sustainable agriculture products and practices as well as bio-based materials.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities and innovative capital expenditure investments will be carried out at the Promoter's research centres and production site in the EU, predominantly in France. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. Environmental studies or appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVRIL RDI PROGRAMME
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134121934
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190349
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AVRIL RDI PROGRAMME
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257522183
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190349
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125675780
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190423
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture, Industrie, Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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