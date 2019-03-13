DEPA LNG Bunkering Vessel

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project concerns the construction of a new liquefied natural gas (LNG) bunkering vessel to be based at Piraeus Port (Core TEN-T port).
The bunkering vessel will be used to deliver gas to LNG fuelled vessels (ship-to-ship bunkering), mainly based in the vicinity of the port and in other smaller ports in the Aegean and East Mediterranean Sea. The vessel will be constructed and operated in compliance with the European Union (EU) and International Maritime Organisation (IMO) regulations and will operate under an EU Member State flag.
By providing a flexible LNG bunkering option and promoting LNG as an alternative fuel source, the project is expected to have a positive environmental impact due to emissions reduction from maritime transport in the wider region.
The project promoter is a public undertaking, as referred to in Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC. Therefore, all contracts financed by means of this project have and will be tendered in accordance with the referred Directive, including publishing all tender related information in the Official Journal of the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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