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DEPA LNG BUNKERING VESSEL

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 20 000 000 €
Transports : 20 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 20 000 000 €
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14/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEPA LNG BUNKERING VESSEL
Communiqués associés
Grèce : accord de financement pour la construction du premier ravitailleur de GNL à usage maritime en Méditerranée orientale
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
8 janvier 2020
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20190313
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEPA LNG BUNKERING VESSEL
PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a new liquefied natural gas (LNG) bunkering vessel to be based at Piraeus Port (Core TEN-T port).

The bunkering vessel will be used to deliver gas to LNG fuelled vessels (ship-to-ship bunkering), mainly based in the vicinity of the port and in other smaller ports in the Aegean and East Mediterranean Sea. The vessel will be constructed and operated in compliance with the European Union (EU) and International Maritime Organisation (IMO) regulations and will operate under an EU Member State flag.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By providing a flexible LNG bunkering option and promoting LNG as an alternative fuel source, the project is expected to have a positive environmental impact due to emissions reduction from maritime transport in the wider region.

The project promoter is a public undertaking, as referred to in Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC. Therefore, all contracts financed by means of this project have and will be tendered in accordance with the referred Directive, including publishing all tender related information in the Official Journal of the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEPA LNG BUNKERING VESSEL
Date de publication
14 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122790760
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190313
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Lien vers la source
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Photogallery

From left to right: K. Xifaras, CEO-DEPA; A. McDowell, EIB Vice President and I. Papadopoulos, BoD Chairman-DEPA
DEPA LNG Bunkering Vessel
©EIB

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