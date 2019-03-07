Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GREEN FOR GROWTH FUND IV

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2019 : 10 000 000 €
17/12/2019 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GREEN FOR GROWTH FUND IV

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2019
Statut
Référence
À l'examen | 08/07/2019
20190307
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN FOR GROWTH FUND IV
FINANCE IN MOTION GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 569 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns an investment in the Green for Growth Fund, a layered debt fund targeting energy efficiency and renewable energy investments in South-Eastern Europe and in the Eastern and Southern Neighbourhood regions.

The fund's mission is to contribute to enhancing energy efficiency and renewable energy in the targeted regions, in the form of a public-private partnership with layered risk-return structure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the current and future projects do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment were subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant Directives and EIB requirements as applicable.

Documents liés
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN FOR GROWTH FUND IV
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GREEN FOR GROWTH FUND IV

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Date de publication
18 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122869868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190307
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Régional - Afrique du Nord
Regional - Russie, Europe orientale, Caucase méridional
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253360199
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190307
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Régional - Afrique du Nord
Regional - Russie, Europe orientale, Caucase méridional
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Autres liens
Fiche récapitulative
GREEN FOR GROWTH FUND IV
Fiche technique
GREEN FOR GROWTH FUND IV

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes