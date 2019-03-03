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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT

Signature(s)

Montant
221 045 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 221 045 000 €
Transports : 221 045 000 €
Date(s) de signature
25/11/2020 : 98 000 000 €
5/12/2019 : 123 045 000 €
Autres liens
Related public register
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Projet apparenté
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 05/12/2019
20190303
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 221 million
EUR 246 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet fait partie du Programme French Regional Trains II. Il concerne l'acquisition de 16 rames Régiolis PPG (6 Caisses) pour les dessertes de l'axe Paris-Dijon et Dijon-Lyon et 5 rames Régiolis PPM (4 caisses) pour les dessertes regionales.

Le nouveau matériel roulant va remplacer le matériel roulant existant dans la Région Bourgogne-Franche-Comté, qui a atteint la fin de sa durée de vie économique, est incompatible avec les normes d'acheminement des personnes à mobilité réduite et est limité en termes de capacité et de confort. Le nouveau matériel roulant sera spécifiquement conçu et dimensionné aux besoins de transport et répondra aux normes en vigueur.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le matériel roulant ferroviaire ne relève pas de l'Annexe I ou de l'Annexe II de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) des composantes d'infrastructures associées au projet (dépôts et ateliers de maintenance, etc.), ainsi que d'une évaluation selon la directive Habitats, sera étudié et l'EIE réalisée, le cas échéant, au cours de l'instruction. Les modalités de gestion et de retraitement du matériel ancien seront également vérifiées durant l'instruction. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, la Région Bourgogne-Franche-Comté est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

Documents liés
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Date de publication
5 Nov 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122732458
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190303
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
203106694
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190303
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
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Fiche récapitulative
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Fiche technique
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Projet apparenté
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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