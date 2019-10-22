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DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Signature(s)

Montant
22 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 22 000 000 €
Lignes de crédit : 22 000 000 €
Date(s) de signature
12/10/2020 : 22 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 12/10/2020
20190296
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DBSA CLIMATE ACTION FACILITY
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a credit facility to the Development Bank of Southern Africa (DBSA) for on-lending to private sector climate action projects across the country.

The proposed operation will provide funding to DBSA for financing of limited scale climate action related private sector projects located in the Republic of South Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving EIB financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the EIB finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126593377
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190296
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY
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Fiche récapitulative
DBSA CLIMATE ACTION FACILITY
Fiche technique
DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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