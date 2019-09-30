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ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 180 000 000 €
Énergie : 180 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2019 : 70 000 000 €
30/09/2019 : 110 000 000 €
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10/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 30/09/2019
20190293
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
ENERGIE STEIERMARK AG,ENERGIENETZE STEIERMARK GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 385 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is an investment programme that comprises number of schemes in the electricity and gas distribution network of the Austrian Federal State of Styria. The project includes the rollout of smart meters and ICT activities to facilitate the transition to a smart distribution network.

The programme will allow the promoter to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply, connect new users including renewable generators and the roll-out of smart meters.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The EIB will require each promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
10/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
Date de publication
10 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94150190
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190293
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
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Fiche récapitulative
ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
Fiche technique
ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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