Copasa Water and Sanitation Programme

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project will support COPASA's investment programme focusing on water and sanitation infrastructure.
This project will improve access to water and sanitation services in COPASA's area of operation. The purpose it is to achieve the objectives under the Brazilian National Plan for Basic Sanitation (2014), as well as the Sustainable Development Goals. It is estimated that the investment will be used for construction of new wastewater treatment plants (WTPs), expansion of services to unconnected customers, ensure service provision due to population growth, pumping stations and new required infrastructure.
COPASA will be required to implement and operate the investments in conformity with national laws, as well as EIB's environmental and social standards. Through wastewater treatment, the project will bring environmental benefits by reducing pollution in water bodies. Additionally, it will also mitigate climate change through the emissions reduction. Most of the individual investment schemes currently envisaged under this project are expected to have limited environmental and social impacts. Where a formal Environmental Impact Assessment (EIA) is required (or would be required, were the project located in the EU), a copy of the Environmental & Social Impact Study or the Non-Technical Summary (NTS) or equivalent document will be provided to the EIB and published on its website. The Promoter will also be required to verify that none of the schemes submitted for financing by the EIB have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. COPASA's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of relevant EU Directives will be also verified at appraisal. It is estimated that the investment will be used for construction of new wastewater treatment plants (WTPs), expansion of services to unconnected customers, ensure service provision due to population growth, pumping stations and new required infrastructure.
The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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