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WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
264 743 478,3 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 264 743 478,3 €
Aménagement urbain : 264 743 478,3 €
Date(s) de signature
3/11/2022 : 42 471 862,4 €
10/11/2020 : 222 271 615,9 €
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Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
18 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 10/11/2020
20190286
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 1200 million (EUR 283 million)
PLN 2630 million (EUR 620 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to co-finance eligible schemes in the City of Warsaw, grouped in the following sectors: education, culture, transport, public buildings, social housing social inclusion, natural based solution infrastructure, sport and recreation as well as other urban infrastructure. Some of the schemes may benefit from EU grant financing.

The proposed municipal framework loan will support eligible schemes coherent with the City of Warsaw development strategy. It will contribute to the modernisation of municipal public infrastructure and services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the Bank's Environmental Policy Statement.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

Documents liés
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Date de publication
17 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123268620
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190286
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative
WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Fiche technique
WARSAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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