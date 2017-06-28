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INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM

Signature(s)

Montant
37 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 37 500 000 €
Services : 37 500 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 37 500 000 €
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16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2020
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20190280
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
INVIVO GROUP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 75 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed loan will finance Invivo's investments in research and development of new software technologies for an agribusiness digital market place aiming at supporting the digital transformation of French agricultural cooperatives, and the development of new functionalities to a farm management software solution.

The purpose of this project is to improve and expand the promoter's digitalisation and web-based offering.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The implementation of IT systems is not covered by Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projets associés
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
Date de publication
10 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95256462
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190280
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256897138
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190280
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82872661
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170628
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Industrie, Énergie, Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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