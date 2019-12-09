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FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 20 000 000 €
Énergie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 20 000 000 €
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Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
Communiqués associés
France : la BEI, avec le soutien de la Commission Européenne, finance le déploiement de 150 000 boitiers de gestion active de la demande d’électricité.

Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20190261
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
MERIDIAM SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 46 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation concerns the EIB's financing of an asset holding company for the deployment of demand-side energy management solutions. The project promoter is a demand response aggregator in the electricity sector providing smart technical solutions to enable household loads and small commercial and industrial (C&I) loads to participate in the energy markets and unlock their flexibility potential.

The deployment of the technical solution provides a valuable service to power systems by reducing peak load in real time (which would otherwise be met with expensive fossil fuel plants). The project can also contribute to: (i) reduce of electricity consumption (energy efficiency), (ii) differ grid reinforcement, (iii) accommodate distributed energy storage segments (i.e. electric vehicles, stationary batteries) and (iv) can contribute to the integration of a higher share of variable renewable energy in the overall energy mix.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the installation of smart devices in residential and commercial/industrial facilities. As per Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, an EIA is not required for this project. E&S related topics will be investigated at appraisal.

The promoters have been assessed by the EIB as being private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
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France : la BEI, avec le soutien de la Commission Européenne, finance le déploiement de 150 000 boitiers de gestion active de la demande d’électricité.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123766792
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190261
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
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Fiche récapitulative
FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
Fiche technique
FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
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