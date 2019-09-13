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ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)

Signature(s)

Montant
9 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 9 000 000 €
Industrie : 9 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 4 500 000 €
19/12/2019 : 4 500 000 €
Autres liens
Related public register
31/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
4 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20190256
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
ROBART GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 9 million
EUR 19 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Robart is an Austrian company that develops navigation and control units for household robots, including a patent protected compact laser sensor and software with artificial intelligence features. Robart's technology makes intelligent robotic navigation more efficient and improves human-robot interaction. The project finances research and development (R&D) to further enhance the functionality and intelligence of the robots and the company's market expansion.

Development and commercialisation of next generation robotic navigation systems based on enhanced software and hardware, primarily dedicated to the household environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
31/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Date de publication
31 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94842979
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190256
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159284716
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190256
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
31/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Fiche récapitulative
ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Fiche technique
ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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