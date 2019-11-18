DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
- Transports - Transports et entreposage
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Télécom - Information et communication
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of an equity fund targeting investments in infrastructure companies predominantly in Europe.
The fund follows a buy and build strategy that consists in acquiring controlling stakes in mature operational assets and then developing and optimising them further. The investment team intends to invest in the EU and selectively in European Free Trade Association (EFTA), the United Kingdom (UK) and North America, in a wide range of infrastructure sectors including transportation and logistics, power, energy (including renewable energy), utilities, telecommunications as well as specialist sectors (e.g. bulk storage, leasing, social infrastructure).
The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB's environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include the obligation for the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The Bank will assess the fund manager's capacity and procedures to ensure compliance with the national and European environmental regulations of the individual projects.
The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.