GAVI GUARANTEE FACILITY

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
The project consists of a guarantee facility to support Gavi, the Vaccine Alliance investments in vaccines and in the immunisation supply chain.
Guarantee facilities to support the activities of Gavi, the Vaccine Alliance. Gavi's objectives include accelerating access to new and underused vaccines with a particular focus on the lowest income countries, strengthening health and immunisation systems in partner countries and shaping the global vaccine market to the benefit of developing countries. The EIB's support, envisaged under the Cotonou Investment Facility, would increase long term funding predictability and decrease financing costs. By supporting further investment into the entire vaccine value chain, from manufacturers' research and development (R&D) to local supply chains and health systems in the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries, the operation represents an opportunity to accelerate economic development and growth and to move countries closer to achieving their national objectives of poverty reduction. Immunisation is one of the most effective investments in global health and has a crucial role in achieving 14 of the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). As one of the most far-reaching health interventions, it closely reflects the ethos of the SDGs: "leaving no one behind."
If located in the EU, the project would not require an environmental impact assessment as per Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, however environmental assessments might be required according to national law.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.