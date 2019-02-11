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AFRICAN DEVELOPMENT PARTNERS III

Signature(s)

Montant
45 984 338,01 €
Secteur(s)
Services : 45 984 338,01 €
Date(s) de signature
29/11/2019 : 45 984 338,01 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 août 2019
Statut
Référence
Signé | 29/11/2019
20190211
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFRICAN DEVELOPMENT PARTNERS III
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 50 million (EUR 46 million)
USD 800 million (EUR 727 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project concerns an equity participation in to African Development Partners III, a pan-African, generalist, closed-ended private equity fund advised by Development Partners International.

The investment strategy follows the one that has been implemented for two predecessor funds. The fund aims to build a diversified pan-African portfolio of private equity investments in growing and profitable companies with emphasis on those benefiting from Africa's growing middle class. It will seek to take control positions, either through majority stakes or through minority positions with strong minority rights built into contractual agreements. African Development Partners III will seek to ensure management and shareholder alignment of interests through active board participation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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