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BANQUE MISR LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 500 000 000 €
Lignes de crédit : 500 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2019 : 500 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2019
Statut
Référence
Signé | 24/11/2019
20190203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANQUE MISR LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II
BANQUE MISR SAE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will enhance access to finance to small, medium sized enterprises (SMEs) and MidCaps across Egypt.

The operation will further stimulate inclusive development of local private sector by improving access to long term financial resources, with the aim of supporting private sector development through eligible sectors of Egyptian economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

Banque Misr will be required o take all the required measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries are in line with EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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