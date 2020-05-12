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GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 25 000 000 €
Énergie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2021 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/07/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
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22/09/2020 - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 08/12/2021
20190190
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 51 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the Greek section of the Greece-North Macedonia gas interconnector, 55km in length. The North Macedonian side is covered by the project "GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA NMPART".

The project, only financing the Greek part of the interconnector, will further optimise the use of the Greek national gas transmission system. Additionally, it will enable the North Macedonian part of it to provide security of gas supply and competition between supply sources, by offering diversification of routes and sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Greece-North Macedonia pipeline falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU). The EIA included consideration of potential cross-border impacts and the involvement of the competent authority in response to notification of the project under the Espoo Convention.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
22/09/2020 - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Date de publication
1 Jul 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129290536
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190190
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129130436
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190190
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
Date de publication
22 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
133300673
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190190
Dernière mise à jour
22 Sep 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/07/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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