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OMNES CAPENERGIE 4 FUND

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 22 500 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2019 : 11 250 000 €
11/12/2019 : 11 250 000 €
11/12/2019 : 26 250 000 €
11/12/2019 : 26 250 000 €
Autres liens
Related public register
28/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNES CAPENERGIE 4 FUND
Related EFSI register
18/10/2019 - OMNES CAPENERGIE 4 FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
28 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 11/12/2019
20190173
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OMNES CAPENERGIE 4 FUND
OMNES CAPITAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a renewable energy fund focused on Europe and managed by France-based Omnes Capital.

The Fund will primarily target investments in on-shore wind, solar photovoltaic (PV) and small-scale hydro plants in Europe. It will operate in partnership with developers and Independent Power Producers (IPPs) and focus on scaleable project platforms with these partners rather than single projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Documents liés
28/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNES CAPENERGIE 4 FUND
18/10/2019 - OMNES CAPENERGIE 4 FUND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNES CAPENERGIE 4 FUND
Date de publication
28 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94200121
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190173
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - OMNES CAPENERGIE 4 FUND
Date de publication
18 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123521038
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190173
Dernière mise à jour
18 Oct 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
France, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
OMNES CAPENERGIE 4 FUND
Fiche technique
OMNES CAPENERGIE 4 FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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