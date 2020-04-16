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INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1

Signature(s)

Montant
81 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Madagascar : 81 300 000 €
Énergie : 81 300 000 €
Date(s) de signature
29/11/2021 : 81 300 000 €
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1

Fiche récapitulative

Date de publication
16 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 29/11/2021
20190162
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 81 million
EUR 193 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a 220 kV, 270 km-long overhead transmission line and related substations interconnecting the currently isolated power systems of Antananarivo and Toamasina. The interconnexion will support the integration of large hydro power plants being developed in both systems.

The project will contribute to increase the electricity access rate of the country (currently standing at 24%), as well as the reliability of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have adverse environmental and social impacts. The EIB will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of the project affected people and to avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the impacts. The promoter has identified all relevant environmental and social impacts and risks and has developed and ESMP to manage the impacts, according to EIB Environmental and Social standards and requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Dans le cadre de la garantie EFSD+

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Etude d'impact environnementale et sociale
Date de publication
26 May 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130877019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190162
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Plan d'action de réinstallation
Date de publication
27 May 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130870632
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20190162
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126803466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190162
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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