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IREN CLIMATE ACTION & CIRCULAR ECONOMY LOAN

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 120 000 000 €
Énergie : 32 400 000 €
Déchets solides : 87 600 000 €
Date(s) de signature
29/07/2019 : 32 400 000 €
29/07/2019 : 87 600 000 €
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - IREN CLIMATE ACTION & CIRCULAR ECONOMY LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 29/07/2019
20190156
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IREN CLIMATE ACTION & CIRCULAR ECONOMY LOAN
IREN SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 210 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the financing of the promoter's 2018-2022 climate action and circular investments in the solid waste and hydro-electric sectors.

The operation is structured as a programme of investments. The waste sector investments will be carried out in the main service area in the Liguria, Piedmont and Reggio Emilia regions, while the hydroelectric investments focus on 16 sites located in four different areas/valleys (3 in Piedmont, 1 in Campania). The project comprises the following waste sector investments: i) Two anaerobic digestion plants for bio-waste with a total capacity of 175 000 t/yr, ii) one waste wood to pallets production plant with a capacity to process about 110,000 tonnes per year of waste wood and iii) the purchase of new electric waste collection and other vehicles. The hydro-electric investments comprise about 16 plants in four rivers with i) the rehabilitation of existing hydro power plants, ii) the increase of operational efficiency, safety and reliability of existing units and iii) the construction of 3 new mini-hydro power plants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The three waste facilities are expected to fall under Annex 2 of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), and EIAs are required for the two digestion plants while the screening decision has not yet been received for the waste wood to pallets plant. None of the hydro-electric components are expected to require EIA. Compliance with the Habitats directive (92/43/EEC), Birds Directive (79/409/EEC), the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, and the Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC may also be required, where relevant. This will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREN CLIMATE ACTION & CIRCULAR ECONOMY LOAN
Date de publication
24 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92602219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190156
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - IREN CLIMATE ACTION & CIRCULAR ECONOMY LOAN
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255482463
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190156
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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