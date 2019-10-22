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UFI FILTERS RDI

Signature(s)

Montant
41 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 41 000 000 €
Industrie : 41 000 000 €
Date(s) de signature
22/10/2019 : 41 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UFI FILTERS RDI
Related public register
12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UFI FILTERS RDI
Projet apparenté
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 22/10/2019
20190143
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UFI FILTERS RDI
UFI FILTERS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 41 million
EUR 82 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of innovative filtering solutions as well as thermal management applications primarily for very low and zero carbon emission powertrain technologies. The activities will be carried out in Italy over the period between 2019 and 2022.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how and testing capability related to filtering solutions and thermal management applications.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development activities on filtering solutions and thermal management applications are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the Bank.

Documents liés
10/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UFI FILTERS RDI
12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UFI FILTERS RDI
Projets associés
Projet apparenté
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UFI FILTERS RDI
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91960990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190143
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UFI FILTERS RDI
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237245584
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190143
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UFI FILTERS RDI
Related public register
12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UFI FILTERS RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
UFI FILTERS RDI
Fiche technique
UFI FILTERS RDI
Projet apparenté
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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