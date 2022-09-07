BST FOCUSED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project concerns a multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) to provide additional loans to small and medium sized enterprises (SMES) and MidCaps in Portugal. In detail, the financial operation consists in purchasing investment grade tranches of a true sale securitistion of consumer loans.
The loan will be used for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible industry and services sectors. A minimum 70% of the loan will be used to finance SMEs.
Given the current market conditions, the proposed operation would most likely not take place without EIB's participation, preventing the Portuguese economy from benefiting from new lending (through the New Portfolio).
By transferring the credit risk of the securitised portfolio, the proposed operation would reduce the risk-weighted assets of the Promoter. The capital relief provided would increase the Promoter's credit capacity and allow for the origination of new loans to Final Beneficiaries. Such additional lending is expected to enhance access to finance for Portuguese SMEs and Mid-caps at improved terms. The proposed operation addresses the market failure related to SMEs' and Mid-caps' access to finance while the overall economy is recovering from the negative impact of the COVID-19 pandemic and the current macroeconomic shocks due to the Ukrainian war and high energy costs, as well as inflation that continues to put the Portuguese companies under stress.
A significant portion of the New Portfolio is expected to be located in Cohesion Regions. The operation will thus also contribute to the European Union priorities on convergence and social cohesion, helping reduce regional disparities.
This operation will respond to the suboptimal investment situation in the securitisation market. The securitisation market has been slowly recovering from the relatively low volumes experienced during the COVID-19 crisis. Unlocking and reactivating this market through EIB participation is critical to allow banks to continue lending to SMEs and Mid-caps.
The projects financed under this operation will need to comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.
The projects financed under this operation will need to comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.