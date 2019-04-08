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SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT

Signature(s)

Montant
9 024 456,28 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 3 609 782,51 €
Mozambique : 5 414 673,77 €
Énergie : 9 024 456,28 €
Date(s) de signature
4/12/2019 : 3 609 782,51 €
4/12/2019 : 5 414 673,77 €
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05/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT

Fiche récapitulative

Date de publication
8 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 04/12/2019
20190132
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
SOLAR WORKS MOZAMBIQUE LDA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 10 million (EUR 9 million)
USD 29 million (EUR 26 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the roll-out of off-grid solar energy systems in Mozambique and potentially other countries in Southern Sub-Saharan Africa.

The operation aims deploying last mile distribution for underserved rural off-grid households and micro-entrepreneurs communities in Mozambique and to a lesser extent in Malawi The operation consists in the distribution, installation, and financing of Solar Home Systems (SHS) and devices in Southern Africa by the promoter. The project is expected to have significant positive social impact given that final beneficiaries are typically off-grid households and small commercial activities, which will be enabled to improve their quality of life and partially use the energy services for productive use and income generating activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The relatively small size of the household solar home systems, the multiple locations and the nature of the installation of solar powered systems will limit the potential negative environmental impacts of the operation. The due diligence will review the promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks, such as e-waste and battery disposal/recycling, as well as client protection principles. The project is expected to be environmentally and socially sound. It will facilitate access to renewable energy for an unserved or underserved population and mitigate CO2 emissions from fossil energy sources currently used for lighting and electricity generation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
05/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
Date de publication
5 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92040038
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Mozambique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
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Fiche récapitulative
SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
Fiche technique
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The Reencontro Association in Maputo, Mozambique runs sewing workshops using machines running on solar energy. How is this possible? These machines are SolarWorks products. This company is innovating in solar power systems, particularly with sewing machines and other appliances. Their objective is provide clean affordable energy to households and make productive use of renewable energy. Team Europe is proud to support SolarWorks in the deployment of off-grid solar powered solutions for households and micro-entrepreneurs.
Promoting solar-powered sewing machines in Mozambique
©EIB

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